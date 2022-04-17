مكة المكرمة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسبلغ ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، حوالي 3 ملايين لتر من ماء زمزم المبارك لقاصدات بيت الله الحرام في المصليات النسائية خلال الربع الأول من شهر رمضان المبارك.وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود، أن عدد العبوات التي يتم توزيعها يوميًا في تلك المصليات بلغ 9320، إضافة للترامس والحافظات والأسطوانات المحمولة، حيث تعمل الإدارة على توفير الآليات والأدوات الخاصة بسقيا زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام والمرافق التابعة له بنسبة 70% خلال الشهر، وتوفير حافظات في المصليات النسائية البالغ عددها 34 مصلى بالمسجد الحرام، ومتابعة توفير 20 عربة كاسات جديدة في المواقع النسائية خلال الشهر من منطلق مكانة بئر زمزم وقدسيته الخاصة لدى المسلمين، وماله من أثر على نفوسهم ومقاصدهم، وهو ما يمثل اهتمامًا بالغًا وعناية دقيقة في تأمين وصوله للقاصدات بأيسر الطرق وأجودها.// انتهى //16:11ت م0092