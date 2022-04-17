الباحة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأكدت صحة الباحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها قدّمت خدماتها لـ 16489 مستفيدًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 9093 مستفيدًا، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 7396 مستفيدًا، وبلغ عدد المنومين 1390 مريضًا، كما تم إجراء 240 عملية جراحية خلال نفس الفترة.ونجح بفضل الله فريق طبي بمركز القلب بمستشفى الملك فهد بالباحة من إجراء عملية قسطرة معقّدة عالية الخطورة لمريض يعاني من جلطة قلبية حادة أدت إلى ضعف وقصور عضلة القلب، حيث جرى تشخيصه بضيق شديد في عدة شرايين تاجية شملت الشريان الرئيس الأيسر والأيمن، كما كان يشكو من آلام في الصدر وضيق في النفس مع أي مجهود يبذله رغم العلاجات، لافتةً إلى أن سبب تعقيد الحالة وخطورتها هي ضعف عضلة قلب المريض واحتمال تأثره وربما توقفه خلال القسطرة وأيضًا وقوع التضيق في مناطق حساسة تشمل الشريان الرئيس الأيسر وامتداد التضيق للشرايين الفرعية مما يصعب وضع الدعامات واللجوء إلى طرق معقدة وعالية الخطورة لوضعها؛ لكن تم بفضل الله عمل القسطرة العلاجية التي استغرقت 3 ساعات وتكلّلت بالنجاح حيث يتمتع المريض الآن بصحة جيدة ولله الحمد.// انتهى //16:14ت م0094