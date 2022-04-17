القاهرة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 27ر0% مسجلاً 93ر10707 نقاط، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بما نسبته 08ر5% ليصل إلى 92ر1685 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 7ر3% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 03ر2603 نقاط.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر684 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت 2ر1 مليار جنيه.// انتهى //16:26ت م0102