رمضان / 10 جهات حكومية واجتماعية تشارك في مهرجان ليالي رمضان بعنيزة
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
عنيزة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
تشارك 10 جهات حكومية واجتماعية في مهرجان ليالي رمضان الثالث بعنيزة ، الذي يقام بسوق الجديدة حتى الـ ٢٩ من رمضان ، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية .
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد الروقي أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية هيأت اللجنة المنظمة مواقع لعدة جهات حكومية واجتماعية منها الأحوال المدنية التي تقدم خدماتها ورسائلها التوعوية للزوار ، وجمعية حركية القصيم الخاصة بذوي الاعاقة التى أمنت عربات كهربائية لمساندة زوار المهرجان من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن ، ومركز الاستثمار التنموي الذي بدورة يتبنى ويدعم الأسر المنتجة ، وجمعية عنيزة للخدمات الانسانية التي أطلقت مبادرة تأهيل الأجهزة التعويضية ومبادرة الكراسي المتحركة لزوار المهرجان .
كما يشارك في المهرجان مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي ، وجمعية أمان لمكافحة التدخين ، وجمعية نعم لحفظ النعمة ، وجمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية قطرة النسائية ، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لفعاليات البلدية .
وهيأ المهرجان كذلك نقاط بيع مجانية لذوي الاحتياجات والظروف الخاصة لمن يرغب منهم بمزاولة البيع والشراء ، وجهزت هذه النقاط بكافة الاحتياجات اللازمة ليزاولوا مهنهم بكل يسر .
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16:32ت م
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