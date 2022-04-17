عنيزة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واستشارك 10 جهات حكومية واجتماعية في مهرجان ليالي رمضان الثالث بعنيزة ، الذي يقام بسوق الجديدة حتى الـ ٢٩ من رمضان ، بتنظيم من لجنة التنمية السياحية .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد الروقي أنه انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية هيأت اللجنة المنظمة مواقع لعدة جهات حكومية واجتماعية منها الأحوال المدنية التي تقدم خدماتها ورسائلها التوعوية للزوار ، وجمعية حركية القصيم الخاصة بذوي الاعاقة التى أمنت عربات كهربائية لمساندة زوار المهرجان من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن ، ومركز الاستثمار التنموي الذي بدورة يتبنى ويدعم الأسر المنتجة ، وجمعية عنيزة للخدمات الانسانية التي أطلقت مبادرة تأهيل الأجهزة التعويضية ومبادرة الكراسي المتحركة لزوار المهرجان .كما يشارك في المهرجان مركز الخنينية للتمكين الوظيفي والاجتماعي ، وجمعية أمان لمكافحة التدخين ، وجمعية نعم لحفظ النعمة ، وجمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية قطرة النسائية ، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة لفعاليات البلدية .وهيأ المهرجان كذلك نقاط بيع مجانية لذوي الاحتياجات والظروف الخاصة لمن يرغب منهم بمزاولة البيع والشراء ، وجهزت هذه النقاط بكافة الاحتياجات اللازمة ليزاولوا مهنهم بكل يسر .// انتهى //16:32ت م0103