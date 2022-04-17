الأحساء 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسوقعت أمانة الأحساء اليوم 3 مذكرات شراكة خدمية ومجتمعية مع شركات وطنية، وذلك سعيا إلى تعزيز الشراكات ومبادرات الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في مسيرة التنمية والتطوير.وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن مذكرات الشراكة تتضمن تطوير ميادين "العقير ،النسيم ،الحصيمه" بمدينة العيون إسهاماً في تطوير المشهد الحضري، ودفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة.// انتهى //16:35ت م0104