القطيف 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستقطبت فعاليات "ليالي الرامس" أمس 8 آلاف زائر من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، التي تقام في مشروع الرامس في وسط العوامية بمحافظة القطيف.وتضمنت الفعاليات أركاناً للأسر المنتجة، والحرفيين، والخط العربي، والرسم والتلوين، والحناء، والتصوير، إضافة إلى عرض للسيارات الكلاسيكية القديمة.كما شهدت الفعاليات تفاعلاً كبيراً من الحضور مع فعاليات "بيت العمدة" والمسرح والألعاب والمسابقات، وفرق الفنون الشعبية، إلى جانب فعالية "القرقيعان"، ووزعت الحلويات والزهور والبالونات والهدايا المتنوعة على الأطفال.// انتهى //16:36ت م0105