القاهرة ١٦ رمضان 1443 هـ الموافق ١٧ أبريل 2022 م واسعقدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع جلسة مباحثات اليوم مع وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية زريدة قمر الدين، التي تزور القاهرة حاليًا.وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات كافة، بما في ذلك المجال الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى استعراض إمكانيات زيادة معدلات التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وتبادل الخبرات بين البلدين.// انتهى //17:27ت م0109