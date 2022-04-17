سياسي / رئيس الوزراء الفلسطيني: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
وقال أشتية، في تصريح له اليوم: إن حكومة بينيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار؛ بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.
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17:28ت م
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