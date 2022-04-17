رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.وقال أشتية، في تصريح له اليوم: إن حكومة بينيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار؛ بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك.// انتهى //17:28ت م0110