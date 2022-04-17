بغداد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستهدفت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم مفرزة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ديالى بـ 3 ضربات جوية.وقالت الخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إنه وفقًا لمعلومات استخباراتية، ومتابعةٍ من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفّذت طائرات "F16" ثلاث ضربات جوية استهدفت خلالها مفرزة من عناصر "داعش" في منطقة نارين، مشيرة إلى أن قوات الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات ديالى شرعت بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة لتفتيش المكان.// انتهى //19:03ت م0112