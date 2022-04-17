تبوك 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , مساء اليوم , مسؤولي وأهالي محافظة أملج ، بحضور المحافظ نايف المريخي ، وذلك بمنزل سموه في أملج .ونوه سموه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي ، مشيراً إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 ، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - ، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة وما يقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج ولرجال الأعمال والشركات , سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله –.// انتهى //19:16ت م0113