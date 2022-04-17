إسلام آباد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسطلبت إسلام آباد من الحكومة الأفغانية تأمين منطقة الحدود المحاذية لباكستان، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين في أنشطة إرهابية ضد باكستان، وذلك من أجل تحقيق السلام والتقدم للبلدين الشقيقين.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم -رداً على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الحوادث الأخيرة التي وقعت على الحدود الباكستانية الأفغانية- أن هجمات العناصر الإرهابية قد ازدادت خلال الأيام الأخيرة على القوات الباكستانية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وقد انخرطت السلطات الباكستانية والأفغانية على مدى الأشهر القليلة الماضية من خلال القنوات المؤسسية للتنسيق الفعّال والأمن على طول حدودهما المشتركة منذ مدة طويلة.وأضاف أن باكستان طلبت مراراً من الحكومة الأفغانية في المدة الماضية تأمين منطقة الحدود الباكستانية الأفغانية لأن الإرهابيين يستخدمون الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة إرهابية داخل باكستان.وقال: إنه لسوء الحظ واصلت عناصر من الجماعات الإرهابية المحظورة في المنطقة الحدودية، بما في ذلك "حركة طالبان الباكستانية"، مهاجمة نقاط الأمن الحدودية الباكستانية، مما أدى إلى مصرع العديد من رجال القوات الباكستانية، مشيراً إلى أن سبعة جنود باكستانيين قُتلوا في هجوم مماثل وقع في الرابع عشر من أبريل الجاري.وأكد أن باكستان تدين بشدة نشاط الإرهابيين الذين يعلمون دون عقاب من داخل الأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة إرهابية ضدها، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تضر بالجهود المبذولة للحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية.وقال البيان: إن باكستان تنتهز هذه الفرصة لتؤكد من جديد احترام استقلال أفغانستان وسيادتها وسلامة أراضيها، وتؤكد حرصها على العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأفغانية لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.// انتهى //19:16ت م0114