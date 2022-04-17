الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.// انتهى //19:21ت م0116