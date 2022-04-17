إسلام آباد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على حل جميع الخلافات العالقة مع الهند بما في ذلك نزاع كشمير.جاء ذلك في رسالة بعثها شريف اليوم إلى رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي رداً على رسالة التهنئة التي بعثها له الأسبوع الماضي بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء باكستان.وأضاف شريف أن حكومته تؤمن ببناء علاقات إيجابية مع الهند لضمان الأمن والسلام الدائم في المنطقة.// انتهى //19:21ت م0117