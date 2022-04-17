الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأطلقت "الوطنية للإسكانNHC" المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" لمستفيدي برنامج "سكني" في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة جنوب غرب الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، ويُوفّر المشروع الجديد 629 وحدة سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلائم جميع احتياجات الأسر السعودية، امتداداً لنحو 5 آلاف وحدة سيتم إطلاقها تباعاً خلال شهر أبريل الجاري.ويتميز مشروع "الأصالة" الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3,8 ملايين م2 بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، وهو مصمم وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 336 -558م2 للوحدة، ويأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعاً تحت الإنشاء.ويأتي مشروع "الأصالة" الذي تطوره الوطنية للإسكان امتداداً للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان-، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط https://sakani.sa/، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.ويُعد المشروع امتدادًا لجهود "الوطنية للإسكانNHC" لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر، وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع إستراتيجية.// انتهى //19:22ت م0119