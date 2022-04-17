الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسحقَّقَ نادي القادسية كأس بطولة الناشئين لكرة الماء تحت 16 عاماً التي أقيمت خلال المدة من 14 - 16 أبريل الجاري على مسبح وزارة الرياضة في جدة تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.وتُوج القادسية باللقب بعد أن حلَّ في المركز الأول، ونال لاعبوه الميدالية الذهبية،وحلَّ ثانياً نادي الصفا الذي حصل على الميداليات الفضية، وجاء الأهلي ثالثاً متوجاً بالميداليات البرونزية.وحصل لاعب نادي القادسية فيصل الهنداس على جائزة أحسن لاعب في البطولة، ولاعب نادي الأهلي فراس الجدعاني على جائزة أحسن حارس في البطولة.وشارك في البطولة أربعة أندية هي: الاتحاد والأهلي والصفا والقادسية، وقاد 17 حكماً منافسات البطولة التي تهدف إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة، وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة، ودعم وتحفيز المحبين للعبة، والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.// انتهى //21:28ت م0126