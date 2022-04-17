لندن 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسصعد تشيلسي للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلَّب 2 / صفر على كريستال بالاس، اليوم، في الدور قبل النهائي للمسابقة،على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن.وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح (البديل) روبن لوفتوس تشيك التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 65، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 76.ويأتي هذا الفوز، ليضمد بعضاً من جراح تشيلسي، الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها، عقب خسارته 4 / 5 أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية للمسابقة القارية.وضرب تشيلسي موعداً في المباراة النهائية، التي ستجرى على نفس الملعب في 14 مايو القادم مع ليفربول، الذي تغلَّب 3 / 2 على مانشستر سيتي في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في البطولة.// انتهى //21:34ت م0127