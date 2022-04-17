بيليفيلد 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستعاد بايرن ميونيخ صدارته لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق تسع نقاط عقب تغلبه 3 - صفر على مضيفه أرمينيا بيليفيلد اليوم؛ ليقترب خطوة أخرى نحو لقبه العاشر على التوالي في المسابقة.وقبل أربع جولات من النهاية، تعافى بايرن من خروجه المفاجئ من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوز جيد، واستعاد الفارق في الصدارة أمام بروسيا دورتموند قبل مواجهتهما الأسبوع المقبل في ميونيخ.وتراجع أرمينيا إلى منطقة الهبوط المباشر بعد فوز هيرتا برلين على أوجسبورج أمس, وبقي في المركز الـ 17 متأخراً بثلاث نقاط عن الأمان بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي.// انتهى //21:35ت م0128