الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بدء التقديم للحصول على الشهادات المهنية الاحترافيـة في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ بهدف تأهيل وتمكين الممارسين في القطاع، مـن خـلال منحهم شهاداتٍ احترافيةً في القطاع، وتحسين معارفهم، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.وتستهدف الشهادات الأفراد مـن ممارسـي التعليم والتدريب الإلكترونـي مـن معلمين وأعضاء هيئة تدريس ومدربيـن وقادة برامج التعليم الإلكتروني ومشـرفي البرامـج أو أخصائي الجـودة أو المصممين التعليميين أو مطوري المحتوى أو متخصصـي الدعـم الفـنـي للبرامـج الإلكترونيـة سـواء فـي التعليم العالي أو العام، أو التدريب أو المنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة، شـاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث.ويقدم المركز 6 شهادات مهنيـة احترافية متنوعة تشمل : تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، وتصميم خبـرات التعليم الإلكتروني، وضبـط جـودة التعليـم الإلكتروني،وتطويـر محتـوى التعليم الإلكترونـي، وقيادة التعليم الإلكتروني،والدعـم التقني للتعليم الإلكتروني، بحيث تنقسـم كل شـهادة منها على مستويين،همـا؛ مسـتوى تأسيسـي، ومسـتوى متقـدم، وذلك وفقاً لمعايير أهلية محددة يجري من خلالها تحديد الفئة المؤهلة للتقدم للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى نموذج تقييـم وُضِعَ بناءً على المجالات الأساسية للشهادات التي تتضمن الكفايات والمؤشرات.وأكد المركز أنه يمكن الآن لجميع ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني التسجيل للشهادة المهنية الاحترافيـة "تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني OTT" المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للشهادات الصادرة من المركز،كما سيكون التدريب على المستوى التأسيسي من قِبَلِ جهات معتمدة لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويعمل المركـز بالتكامـل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على تقديم اختبارات مركزية وطنية تنظمها الهيئة للراغبيـن فـي الحصول على شهادة المستوى المتقدم.ودعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني جميع الممارسين والمهتمين بتحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بالتقدم عبر الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa.// انتهى //21:36ت م0129