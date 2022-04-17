رياضي / دوري أبطال آسيا: الشباب يلتقي بالقوة الجوية العراقي غداً
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
يلتقي غداُ الشباب السعودي مع نظيره القوة الجوية العراقي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدَّر الشباب المجموعة بسبع نقاط ويسعى للفوز للابتعاد بالصدارة، إذ يملك القوة الجوية أربع نقاط في المركز الثاني, يليه الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط وسيلتقيان غداً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
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21:39ت م
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