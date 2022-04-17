الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسيلتقي غداُ الشباب السعودي مع نظيره القوة الجوية العراقي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.ويتصدَّر الشباب المجموعة بسبع نقاط ويسعى للفوز للابتعاد بالصدارة، إذ يملك القوة الجوية أربع نقاط في المركز الثاني, يليه الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي في المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط وسيلتقيان غداً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.// انتهى //21:39ت م0130