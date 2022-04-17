رياضي / دوري أبطال آسيا : التعاون يلتقي سباهان أصفهان الإيراني غداً
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
يلتقي التعاون السعودي بنظيره سباهان أصفهان الإيراني غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدر التعاون المجموعة بـ 6 نقاط, بالتساوي مع الدحيل القطري"الثاني"الذي سيواجه غداً باختاكور الأوزبكي "3 نقاط" صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن سباهان "الرابع".
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21:52ت م
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