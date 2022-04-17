الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسيلتقي التعاون السعودي بنظيره سباهان أصفهان الإيراني غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022.ويتصدر التعاون المجموعة بـ 6 نقاط, بالتساوي مع الدحيل القطري"الثاني"الذي سيواجه غداً باختاكور الأوزبكي "3 نقاط" صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن سباهان "الرابع".// انتهى //21:52ت م0132