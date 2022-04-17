رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسأكد كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أن المسجد الأقصى مسجد إسلامي فقط، لا حقّ لغير المسلمين فيه.وأوضح الهباش -في بيان اليوم- أن الاحتلال يسعى بكل الطرق لتأجيج الأوضاع في القدس طمعاً في فرض حالة جديدة في الحرم القدسي الشريف تشمل التقسيم الزماني والمكاني، وتغيير حالة الوضع القائم فيه لصالح عملية التهويد، ومخططات إفراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين أصحابها وسكانها الأصليين.// انتهى //21:55ت م0133