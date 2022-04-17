نجران 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-, وحرصها على توفير الرعاية الصحية وتنفيذ برامج متخصصة للمواطنين للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.جاء ذلك خلال تدشين سموه حملة "رمضانك مفتاح لعادات صحية" اليوم في مستشفى الملك خالد بنجران التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة تزامنا مع شهر رمضان المبارك 1443هـ.وافتتح سمو نائب أمير منطقة نجران المعرض المصاحب للحملة، مطلعاً على ما يحتويه من 9 أركان توعوية، ركن التعامل الأمثل مع الدواء ، وركن الغذاء الصحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي وعيادة الإقلاع عن التدخين، وركن التطوع الصحي، والتبرع بالدم، وركن الصوم صحة وعبادة، وركن حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية، واعرف أرقامك الحيوية،" وامش 30 "، التي تهدف من خلالها صحة المنطقة إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق رؤية الوطن 2030 في رفع معدل متوسط الأعمار للمواطنين من 74 إلى 80 عاما.كما دشن سمو الأمير تركي بن هذلول وحدة متابعة مؤشرات الأداء، التي تهدف من خلالها صحة نجران إلى متابعة مؤشرات الأداء في المستشفى وعمل الفرص التحسينية اللازمة من مشاريع ومبادرات لتحسين المؤشرات والرقي بالأداء العام.وأطلقت صحة نجران الحملة في جميع مستشفيات المنطقة بمشاركة فرق التطوع الصحي بالمراكز التجارية والأماكن العامة والأندية الرياضة ومراكز التسوق الغذائي لتحقيق أهداف الحملة وصولاً إلى مجتمع حيوي وصحي.// انتهى //23:27ت م0147