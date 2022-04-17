الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسكشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عن السعرات الحرارية في أشهر الأطعمة تواجداً على السفر الرمضانية الخليجية، وقد تكون أكثرها غير صحي ومنها : شراب التوت الذي يحوي على 165 سعرة حرارية في كل 240مل، وحبة سمبوسة الجبنة المقلية تحوي على 140 سعرة حرارية، والكنافة تحوي على 400 سعرة حرارية لكل 100جرام، ووجبة البلاليط تحوي على 199 سعرة حرارية لكل نصف كوب منها، وحبة سمبوسة اللحمة المقلية تحوي على 165 سعرة حرارية، والبقلاوة بها 390 سعرة حرارية لكل 100 جرام، و حبة واحدة من قرص العقيلي يحوي على 352 سعرة حرارية .ولفت مجلس الصحة إلى أنه من المهم التقليل من تناول هذه الأصناف، والحرص على استبدالها بتناول الخضراوات والفواكه، وشرب الماء خلال وجبات الإفطار والسحور وما بينهم من وجبات.// انتهى //23:29ت م0148