رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسبعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم رسالتين لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان إسرائيلي متواصل، واقتحامات لغلاة المتطرفين، وعمليات قمع وتنكيل بالمصليين والمعتكفين.وأكد الوزير المالكي أن تكرار المشهد الد­موي في المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى، وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً.وحث الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك مع الأطراف كافة؛ لنصرة القدس ومقدسا­تها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأنها تتعرض لعملية أسرلة وتهويد وتطهير عرقي، ومخططات احتلالية لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسر­ائيلي.وأشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى أن مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها هي مسؤولية عربية إسلامية جماعية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.//انتهى//23:37ت م0150