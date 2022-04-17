سياسي / وزير الخارجية الفلسطيني يبعث رسالتين لأمين عام الجامعة العربية وأمين عام التعاون الإسلامي بشأن عدوان الاحتلال المتواصل على الأقصى
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
رام الله 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، اليوم رسالتين لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشأن ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان إسرائيلي متواصل، واقتحامات لغلاة المتطرفين، وعمليات قمع وتنكيل بالمصليين والمعتكفين.
وأكد الوزير المالكي أن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى، وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً.
وحث الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك مع الأطراف كافة؛ لنصرة القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، خاصة وأنها تتعرض لعملية أسرلة وتهويد وتطهير عرقي، ومخططات احتلالية لفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى أن مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها هي مسؤولية عربية إسلامية جماعية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة والقدس بشكل خاص.
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