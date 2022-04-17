المدينة المنورة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخِدْمَاتِ الصحية بمركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة 110،15مستفيدين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك للعام الجاري.وبيَّن تجمُّعُ المدينة المنورة الصحي، أن مركز الصافية استقبل الحالات وفق الإجراءات الصحية المعتمدة ،ثم تقديم الخدمة الطبية اللازمة حيالها،إذ يُعدُّ مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد.يُذكر أن تجمُّعَ المدينة المنورة الصحي، عزَّز من جاهزية المركز لتوفير الرعاية الصحية لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفق أعلى معايير السلامة الصحية، والتدابير الوقائية العالمية.// انتهى //23:51ت م0153