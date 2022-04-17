الرياض 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسحققت جامعة الأمير سلطان ممثلةً بنادي تنمية الشباب YDA رقماً قياسياً في الموسوعة العالمية "جينيس" حيث حصل على شهادة لأكبر عدد من المشاركين في صناعة زجاجات حسية في وقت واحد (Sensory Bottles) التي تتعلق باضطراب التوحد.واستقبل رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني أعضاء نادي YDA بالجامعة بعد إنجازهم وحصولهم على هذه الشهادة في إطار دعم وتحفيز القدرات الشبابية في أنشطة خدمة المجتمع، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة هي التي تهدف إليها الجامعة، إضافةً إلى التعليم الأكاديمي المميز؛ لكونها تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية الطالب.وأشار اليماني إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة المجتمعية إلى تعزيز الطاقات الشبابية، وتقوية عزيمتهم لتحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى تعليم طلاب وطالباتالجامعة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الطابع الإنساني والترفيهي والاجتماعي للانطلاق إلى وجهة واحدة، وهي وجهة الإثراء الممتع.ومن جانب آخر أقامت جامعة الأمير سلطان ممثلةً بنادي تنمية الشباب YDA على مدار يومين تحت شعار "لأننا ننتمي" معرضًا عن اضطراب طيف التوحد بحضور أطفال مرضى اضطراب التوحد وعائلاتهم والمهتمين من أفراد المجتمع، بالتعاون مع مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز التميز للتوحد، وذلك في رحاب الجامعة.ويهدف المعرض إلى التعريف بالاضطراب ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع نحو هذه الفئة الغالية، من حيث التعامل والتكيف معهم، واستيعابهم نفسيًّا وسلوكيًّا، وتطوير مهارات من يعايشون حالاتهم، وذلك في إطار برامج خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة الأمير سلطان.// انتهى //23:57ت م0156