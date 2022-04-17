جدة 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم، معالي وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.// انتهى //23:58ت م0157