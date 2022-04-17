حائل 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واسنفذ فرع ‏جمعية إعلاميين بمنطقة حائل ورشة تدريبية بعنوان " احترافية التحرير الإعلامي " بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة ، وفرع جمعية الثقافة والفنون , قدمها مدير فرع الجمعية الدكتور مفرح الرشيدي ، اليوم ‏وذلك بقاعة التدريب بفرع جمعية الثقافة والفنون.وتناولت الورشة معايير بناء المادة الإعلامية وأسس الاستهلال والصياغة وأسس الموضوعية وعدم الانحياز ومهارات الصياغة.وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أن هذه ‏الورشة أولى الورش الثلاث، التي جاءت بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو ‏نائبه، وينفذها فرع جمعية إعلاميين بحائل ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ‏معهم , مضيفاً أن المرشحين للورش التدريبية تم اختيارهم من خلال معايير ‏ولجنة فرز في مجلس شباب المنطقة لاختيار من يتوقع أنه قادر على ‏الاستفادة من الورشة.‏وتأتي هذه الورش ‏التدريبية إلى الإسهام الفاعلة في تطوير العمل الإعلامي بالمنطقة لينعكس على خدمتها وتحقيق تطلعات سمو أمير ‏المنطقة وسمو نائبه، مشيراً أن هذه الورش تعكس التكامل الفاعل بين الجهات في ‏المنطقة.‏// انتهـى /23:59ت م0158