عام / "احترافية التحرير الإعلامي" ورشة تدريبية بفرع جمعية إعلاميين بحائل
الأحد 1443/9/16 هـ الموافق 2022/04/17 م واس
حائل 16 رمضان 1443 هـ الموافق 17 أبريل 2022 م واس
نفذ فرع جمعية إعلاميين بمنطقة حائل ورشة تدريبية بعنوان " احترافية التحرير الإعلامي " بالتعاون مع مجلس شباب المنطقة ، وفرع جمعية الثقافة والفنون , قدمها مدير فرع الجمعية الدكتور مفرح الرشيدي ، اليوم وذلك بقاعة التدريب بفرع جمعية الثقافة والفنون.
وتناولت الورشة معايير بناء المادة الإعلامية وأسس الاستهلال والصياغة وأسس الموضوعية وعدم الانحياز ومهارات الصياغة.
وأوضح أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي أن هذه الورشة أولى الورش الثلاث، التي جاءت بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وينفذها فرع جمعية إعلاميين بحائل ضمن مذكرة التفاهم الموقعة معهم , مضيفاً أن المرشحين للورش التدريبية تم اختيارهم من خلال معايير ولجنة فرز في مجلس شباب المنطقة لاختيار من يتوقع أنه قادر على الاستفادة من الورشة.
وتأتي هذه الورش التدريبية إلى الإسهام الفاعلة في تطوير العمل الإعلامي بالمنطقة لينعكس على خدمتها وتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيراً أن هذه الورش تعكس التكامل الفاعل بين الجهات في المنطقة.
// انتهـى /
23:59ت م
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