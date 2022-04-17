جدة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال وزارة الحج والعمرة خلال شهر رمضان، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب النقل والإسكان ، واستعدادات الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعشر الأواخر من الشهر الكريم، والرامية لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتقديم التسهيلات لهم.// انتهى //00:03ت م0001