المدينة المنورة 17 رمضان,1443 هـ الموافق 18 أبريل,2022 م واسواصلت الإدارة العامة لخدمات المستفيدين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها اليومية من خلال استقبال المستفيدين من زوار ومرتادي المسجد النبوي الشريف ومنسوبي الوكالة والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم, وذلك بأحدث وسائل التواصل الرقمية المتقدمة .أوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية هاني الحسيني أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك استقبل (150) استفساراً على الرقم الموحد ،كما استقبل (60) طلباً من المستفيدين على نظام خدمة التواصل الرقمية للمستفيدين , إضافة إلى استقبال (231) استفساراً من المستفيدين بموقع الاستقبال .وأكد أن الإدارة تعمل وفق خطط مدروسة ومبنية من خطة رئاسة الحرمين 2024م، والتي من خلالها تسعى لتطوير منظومة الأعمال والخدمات المقدمة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لزوار ومرتادي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .//انتهى//00:24ت م0003