جيزان 17 رمضان,1443 هـ الموافق 18 أبريل,2022 م واسعالجت أمانة منطقة جازان خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، 4950 بلاغًا خاصًا بأعمدة الإنارة، في مواقع متفرقة بالمنطقة.وأوضحت الأمانة مباشرتها أعمال معالجة أعمدة الإنارة فور تلقيها البلاغات عبر الرقم الموحد 940، مشيرةً إلى أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.// انتهى //00:30ت م0006