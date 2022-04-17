المدينة المنورة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والحناكية والمهد وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدء الساعة الثامنة من صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة مساء.// انتهى //01:03ت م0009