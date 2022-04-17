رفحاء 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء منذ بداية شهر رمضان المبارك 886 زيارة رقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التموين في المحافظة، نتج عنها تحرير 123 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت لعدم التزامهم باشتراطات البلدية، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.وأكدت بلدية رفحاء استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت ومنافذ البيع الغذائية ومراكز التموين بالمحافظة خلال الشهر الفضيل ضمن خطة تم إعدادها مسبقاً للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلك، داعيةً الجميع للتعاون مع إدارة الرقابة الصحية بالبلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات 940.// انتهى //01:30ت م0012