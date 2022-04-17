تونس 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسضبط الأمن التونسي ثمانية أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة بمدينتي قرقنة وحلق الوادي.وأكد الناطق الرسمي باسم حرس الحدود التونسي، أن قواته ضبطت أربعة أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، فيما ضبط بالميناء التجاري بحلق الوادي أربعة آخرين بصدد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة.// انتهى //01:41ت م0015