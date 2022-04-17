الكويت 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل معالي وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد بمكتبه اليوم، مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل.وتناول الاجتماع البرامج الخليجية المشتركة ومحاور خطة مجلس الصحة الخليجي ومرتكزاتها الأساسية "الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي"، ومستجدات وتطورات فيروس "كوفيد 19"، وخطة إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ودعم البنى الأساسية للترصد والاستجابة والتصدي للأوبئة، علاوة على تعزيز الأمن الصحي الخليجي.وأشاد وزير الصحة الكويتي بمستوى التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون والدور المحوري الذي يقوم به مجلس الصحة الخليجي والمركز الخليجي للوقاية، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات لمجابهة تحديات الخطط الصحية والبرامج التنموية ضمن المنظومة الخليجية.حضر اللقاء المدير التنفيذي للمركز الخليجي للوقاية الدكتور باسي بانتينين.// انتهى //01:41ت م0016