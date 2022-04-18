جازان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأطلقت لجنة المسؤولية المجتمعية في غرفة جازان اليوم، مشروع "السلة الرمضانية" تحت شعار "رمضان واحة الخير نافذة العطاء"، وذلك ضمن برامجها الموسمية.وأوضح رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية محمد عبيري، أن اللجنة جهزت 250 سلة غذائية تحمل جميع الأصناف يجري توزيعها على عدد 250 مستفيداً من الأسر في مدينة جازان ومحافظات المنطقة، بهدف التخفيف على الأسر محدودة الدخل.وبين أن الفرق التطوعية عملت على تجهيز السلال بعد استلام المواد الغذائية، وتم إعداد خطة عمل ابتداءً من استلام المواد الغذائية وتغليفها وتجهيزها للتوزيع بأسرع وقت من خلال فريق تطوعي وفرق إشرافية للمواقع المستهدف توزيع السلال فيها.// انتهى //01:42ت م0017