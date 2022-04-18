الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسحسم النصر بطولة المربع الذهبي لكرة السلة لصالحه بعد فوزه على نظيره أُحُد 65-54، وذلك قبل نهاية الجولة الأخيرة، بالفرق النقطي وينتظره لقاء أخير أمام الهلال يوم الثلاثاء القادم تحصيل حاصل، بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما تراجع أُحُد إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة وزارة الرياضة أمس الأحد، فيما حافظ الاتحاد على المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد فوزه على الهلال 90-78، وجاء الهلال بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على نفس الصالة.وتستأنف الجولة الأخيرة بمواجهة النصر مع نظيره الهلال يوم الثلاثاء، والذي سيقام على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة 11:30، ويسبقه لقاء يجمع الاتحاد مع نظيره أحد عند الساعة الـ 9:30.// انتهى //02:00ت م0019