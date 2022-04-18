الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسشهدت فعاليات "ليالي رمضانية" التي تنظمها الجمعية السعودية للثقافة والفنون، حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار منذ انطلاقتها، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.واحتضنت الفعالية التي تستمر حتى 19 رمضان الجاري، العديد من العروض المسرحية والثقافية والندوات وخيمة الفن الرمضانية، إضافةً إلى الأهازيج والألعاب الشعبية والخط العربي وعدد من الحرفيين والحوامة، إلى جانب ركن للقهوة السعودية والأسر المنتجة.وأوضح مدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون خالد الباز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفعالية جاءت من منطلق حرص ثقافة وفنون الرياض على تعزيز الحراك الثقافي المحلي وربط الجيل الماضي بالحاضر، بالإضافة إلى المحافظة على تراث المملكة ببرامج تستهدف جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الفعالية تأتي ضمن توجهات الدولة في برنامج جودة الحياة.// انتهى //02:11ت م0020