رفحاء 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط، بمنطقة الحدود الشمالية مشروع "عمرة رمضان"، استفاد منه 250 مواطناً ومقيماً، قدم لهم خلال الرحلة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية.من جانب آخر تنفذ الجمعية مشروع إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان المبارك للجاليات، والذي يستفيد منه يوميًا نحو 200 صائم من الجاليات.// انتهى //02:13ت م0021