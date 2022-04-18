المدينة المنورة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، نهائي بطولة "كأس العالم للجنسيات 1443هـ" في نسختها الخامسة، والتي أُقيمت يوم أمس الأول بمقر الجامعة.وشهد النهائي مواجهة بين منتخبي نيجيريا وإسبانيا، انتهى على إثره اللقاء بفوز المنتخب النيجيري بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب الإسباني، ليتوج بذلك سمو رئيس الجامعة المنتخب النيجيري بطلًا لكأس العالم للجنسيات 1443هـ في نسخته الخامسة.وأقيمت البطولة بمشاركة 64 منتخباً من أصل 90 دولة من مختلف جنسيات الطلاب بالجامعة الإسلامية، حصل فيها المنتخب السعودي على المركز الثالث.// انتهى //02:14ت م0022