الطائف 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسكثفت فرق الرقابة البلدية بأمانة الطائف، جهودها الميدانية على المرافق التجارية ذات الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك، وذلك بمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية.وأوضحت أمانة الطائف، أن الفرق الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية نفذت أكثر من 12 ألف جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء وجودة المعروضات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الجاري.واشتملت الجولات على المستودعات الغذائية ومحال بيع المواد الغذائية بالجملة ومراكز التسوق ومحال التموينات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والعصائر، والمطابخ، رصدت خلالها 430 مخالفة صحية ونظامية، تضمنت عدم تقيد العاملين بلبس القفازات والكمامات والزي المخصص داخل بيئة التحضير وأثناء التعامل مع المستهلك، ومستوى النظافة والتخزين، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في عدد من المرافق.// انتهى //02:22ت م0024