الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي أمس، فريق الأنصار بكأس دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً للموسم الرياضي 2021 - 2022 .وجاء تتويج فريق الأنصار بعد مباراة فريق درجة الناشئين بالنادي أمام ضيفه النجمة، والتي جرت لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً.وكان الأنصار حسم الأسبوع الماضي لقب دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً بعد منافسة ثلاثية مع كل من هجر وجدة استمرت حتى الجولة الأخيرة، وهو ما حال دون تنظيم مراسم تتويج البطل بعد الجولة الأخيرة وتحديد موعد لاحق بالتنسيق مع نادي الفريق البطل.وكان الأنصار أنهى موسمه في الصدارة برصيد 59 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن هجر صاحب الوصافة و 4 نقاط عن جدة صاحب المركز الثالث.// انتهى //02:23ت م0025