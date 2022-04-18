أبها 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس، مسامرة رمضانية بعنوان "قامات وذكريات"، وذلك ضمن نشاطات ( قناديل أبهاوية ) التي يستضيفها نادي أبها الرياضي.وتحدث في الأمسية التي أدارها الدكتور أحمد التيهاني، الشاعر أحمد عسيري، واللواء متقاعد خالد شايع، وحسين هبيش وعبدالله البشري.وتناولت الأمسية ذكريات المتحدثين الرياضية وتاريخ ونشأة نادي أبها الرياضي، ومراحل التأسيس التي مر بها، وما صاحبها من نجاح وتعثر، وأسماء رؤساء النادي، وأهم الجهات والرجالات الداعمة والمشاركة في نجاحه حتى أصبح بهذا التميز والحضور على مستوى المملكة.وفي نهاية المسامرة ثمن رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد بن علي آل مريع لنادي أبها الرياضي هذا النشاط، وقام بتوزيع بعض إصدارات النادي على أعضاء النادي المضيف.// انتهى //02:36ت م0027