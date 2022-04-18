الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأقامت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم محاضرة تثقيفية عن قانون كرة القدم بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، ورئيس اللجنة مانويل نافارو، ومدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله، ومسؤول تقنية الفيديو في اللجنة الأسترالي هاكان أناز، بحضور الحكام والحكام المساعدين ومقيمي المباريات ومحللي تحكيم بالقنوات والبرامج الرياضية.وفي بداية الاجتماع رحب الأمين العام للاتحاد السعودي بالحضور، مثنيًا على جهود لجنة الحكام في العمل على تطوير مستوى الحكم السعودي، بالإضافة لحرصها على التواصل مع الأندية والإعلام لشرح كل الأمور المتعلقة بالتحكيم، وكذلك الاستماع لجميع الملاحظات.وجاءت المحاضرة التي أقيمت بهدف اطلاع الجميع على التعديلات الجديدة للقانون والتفسيرات الخاصة بهذه التعديلات، كما تم التطرق لبعض الحالات التحكيمية وشرحها.يذكر أن المحاضرة التثقيفية تأتي ضمن خطط لجنة الحكام لتطوير جميع عناصر التحكيم والارتقاء بمستوى الحكم السعودي وجعله مواكبًا لكل التعديلات والتطورات التي يشهدها عالم التحكيم.// انتهى //02:42ت م0029