الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنظمت جمعية الاقتصاد السعودية اليوم، ورشة عمل بعنوان "وظائف المستقبل ومواكبة المتغيرات"، بهدف تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع في العديد من المجالات مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتنوعت الجلسات المصاحبة للورشة، مشتملة في جلستها الأولى بمشاركة خبيرة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أمل العيسى، ومديرة المركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتورة عالية باحنشل على التأثيرات التي نتجت عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على مستقبل العمل.وتطرقت الجلسة الثانية التي شارك بها مدير إدارة التحليلات ودعم اتخاذ القرار المرصد الوطني للعمل منى الشمري، ومدير إدارة البحوث والدراسات المرصد الوطني للعمل محمد المغيصيب إلى سوق العمل في المملكة، الوضع الحالي ومجالات التطوير، ورؤى المستقبل.فيما تناولت الجلسة الثالثة، التوسع في تطبيق المهارات التكنولوجية في القطاع الخاص، تحدث فيها المالك والرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الكمبيوتر السعودية "ITS" محبوب العبدالرحمن، والرئيس التنفيذي لشركة تروفاليو السعودية محمد التويجري، ومدير التوظيف في شركة جلوورك نورة القحطاني.واختتمت الورشة أعمالها ببرنامج تدريبي تحت عنوان "برنامج التغير في دقائق" قدمه المدرب فهد الخياري.بدورها، أوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، أن الجمعية تهدف في برامجها وفعالياتها أن تكون حلقة تواصل بين الحراك القائم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وما يعلن من قرارات اقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي ورفاهية وتقدم الوطن.وأكدت أن الجمعية سعت أن تتابع جميع مراحل التطور والتحولات الاقتصادية السعودية على جميع القطاعات وتشارك في مناقشة ما يستجد من أي ظواهر وقضايا اقتصادية في المملكة ومناقشتها مع متخصصين وأكاديميين ومن ذوي الخبرة والعلاقة بتلك القضايا.يُذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية تسعى إلى استحداث أشكال وأنماط عمل جديدة بالمملكة، حيث تُشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن التحول إلى اقتصاد أكثر حضارة بحلول العام 2030.// انتهى //03:20ت م0031