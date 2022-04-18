مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسافتتح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أمس، معرض المصحف الشريف الذي تنظمه الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، في فندق فوربوينتس من شيراتون النسيم.وأوضح الدكتور الخامري بأن المعرض يعود ليواصل فعالياته في شهر رمضان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، ليتعرف الزائر على مراحل طباعة القرآن الكريم بكل دقة، مشيراً إلى أن المعرض قد لاقى إقبالاً كبيراً خلال اليوم الأول بزيارة (223) من معتمري بيت الله الحرام وأهالي المنطقة.ويمكن المعرض الزائر من التعرف على المراحل والوسائل والتقنيات الخاصة بنشر ومراحل طباعة القرآن الكريم، وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع، إلى جانب عرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، والتي تهدف إلى إبراز الأعمال الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //03:33ت م0032