عنيزة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستقيم الغرفة التجارية بعنيزة لقاءات حوارية للجان القطاعية ضمن برامج مهرجان قناديل رمضانية الذي يقام حالياً في سوق المسوكف الشعبي وسط عنيزة.وأوضح أمين عام الغرفة عادل بن يحي الرشيد أن اللقاءت تهدف للتواصل مع المهتمين بكل قطاع عبر اللجان القطاعية للتعرف على أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكله ومعوقاته والعمل على متابعتها مع جهات الاختصاص وايجاد الحلول لها.وبين الرشيد أن اللقاءات يشارك فيها عدد من اللجان وهي " اللجنة التجارية ولجنة المقاولين واللجنة الزراعية ولجنة سيدات الأعمال ولجنة السيارات ولجنة السياحة والترفيه"، بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية المشاركة وعدد من رجال الأعمال ومنتسبو الغرفة.// انتهى //03:48ت م0035