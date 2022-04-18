الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساكتمل أمس الأحد عقد الأندية الصاعدة إلى الدوري السعودي الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لموسم 2022 - 2023.وحجز العروبة آخر المقاعد المؤهلة ليرافق كل من الجيل بطل دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا والنجمة صاحب الوصافة، وذلك بعد فوزه على ضيفه سدير بنتيجة 7 - 1 في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة.وكان الجيل حسم قبل جولتين تتويجه رسميًا بطلًا لدوري الدرجة الأولى للناشئين، فيما حسم النجمة ثاني المقاعد المؤهلة في الجولة الماضية.وبنهاية الموسم جاء الجيل في مركز الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما جاء النجمة ثانيًا برصيد 51 نقطة، بينما حل العروبة ثالثا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن هجر صاحب المركز الرابع، فيما هبط فريق الرائد إلى بطولة أندية المملكة للناشئين تحت 17 عامًا (الدرجة الثانية).// انتهى //03:56ت م0036