إسلام آباد 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم, بتأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف حرص باكستان على حل جميع الخلافات العالقة مع الهند بما في ذلك نزاع كشمير سلميًا عبر الحوار البنّاء.وأولت اهتمامها بتطورات الوضع السياسي الداخلي حيث يواصل رئيس الوزراء شهباز شريف انتخاب أعضاء مجلس وزرائه لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلًا عن الإجراءات الفورية التي اتخذها لتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي.وتابعت صحف باكستان تطورات التوتر الحدودي بين باكستان وأفغانستان، حيث طالبت إسلام آباد الحكومة الأفغانية بضرورة تأمين الجانب الأفغاني من الحدود المشتركة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين في أنشطة إرهابية ضد باكستان، من أجل تحقيق السلام والتقدم بين البلدين.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء مقتل أحد عشر شخصًا وتضرر آلاف المنازل جراء الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية الناجمة عن العاصفة التي ضربت شمال شرق الهند.ورصدت الأبحاث الطبية الجارية على مستوى العالم لابتكار لقاحات أكثر تطورًا ضد فيروس "كوفيد ـ 19" ومتحوراته، فضلًا عن البحث عن علاجات فعالية للمصابين.وتناولت صحف الاثنين استنكار مختلف الدول للجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين.// انتهى //04:01ت م0037