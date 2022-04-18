ينبع 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساختتمت مؤخرًا فعاليات المهرجان الرياضي 2022 بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، الذي امتدت أنشطته وبرامجه على مدى 35 يومًا.وتضمن الحفل عرضًا لمشهد تمثيلي تثقيفي عن أهمية الرياضة وأثرها الصحي والبدني على مجتمع الطلاب، إلى جانب تكريم الفرق الفائزة بجوائز المهرجان الرياضي، والفرق الفائزة ببطولة ناتبت في الألعاب الجماعية، والطلاب الفائزين في باقي الألعاب والمنافسات الفردية.وبلغ مجموع الطلاب المشاركين في برامج ومنافسات المهرجان الرياضي حوالي ٢٠٠٠ طالب في ١١ لعبة فردية وجماعية، حصد جوائزها ١٤ طالبًا من طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع الصناعية.// انتهى //04:10ت م0038